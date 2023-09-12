MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 11 Eylül MasterChef All Star mavi ve kırmızı takım
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar bu akşam belli olacak. Günün konseptinde şefler yarışmacılardan, et döner yapmalarını istedi. Günün sonundan en başarılı yemeği yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı ise kırmızı takım kaptanı belirleyecek. İşte 11 Eylül 2023 MasterChef All Star haftanın mavi ve kırmızı takımı...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başına geçiyor. Zorlu mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takım gecenin sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar belli oldu mu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Mavi takım kaptanı Alican, kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi takım
Alican (Kaptan)
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Esra
Azize
Kerem
Sefa
Eda
Kırmızı takım
Ayaz (Kaptan)
Tahsin
Hasan
Sergen
Dilara
Gamze
Tanya
Barış
Batuhan
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.