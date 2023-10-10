MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kaptanlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan profiterol yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olduğu yarışmada, takım kaptanları kendi stratejisine göre takımlarını oluşturdu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?" İşte 9 Ekim Pazartesi MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımlar...
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyacanı yaşandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başında olacak. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar gecenin sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar belli oldu mu?" İşte 9 Ekim MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç'ı seçti.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte mavi ve kırmızı takım
Mavi takım
Hasan (Takım kaptanı)
Tahsin
Eren
Sergen
Dilara
Azize
Tanya
Cemre
Batuhan
Kırmızı takım
Kıvanç (Takım kaptanı)
Alican
Metin
Barbaros
Esra
Tolga
Ayaz
Barış
Kerem
MASTERCHEF ALL STAR'DA EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu. 8 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümde ise yarışmaya Eda veda etti.