YENİ TAKIMLAR! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu?

YENİ TAKIMLAR! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takımın kaptanı kim oldu?

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MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu heyacanı yaşandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için tezgah başında olacak. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar gecenin sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, yeni takımlar belli oldu mu?" İşte 9 Ekim MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...