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        Haberler Televizyon YENİ TAKIMLAR! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, haftanın takım kaptanı kim oldu? İşte yeni haftanın takımları

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı! 14 Ağustos MasterChef'te neler yaşandı?

        MasterChef Türkiye'de elenen son isim Mert olurken yeni haftaya kutlama pastası konsepti ile başlandı. Yarışmacılar birbirlerinden lezzetli pastaları jürilere sundu ve kazanan isim 6. haftanın kaptanlığını aldı. İşte "MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 09:47
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        MasterChef'te kaptanlık mücadelesi... 13 Ağustos Pazar günü şeflerin yaptığı değerlendirme ile MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı açıklandı. Haftanın ilk oyununda pasta konsepti ile geçen kıyasıya mücadele için gözler ekranlara çevrildi. Peki, MasteChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşananlar...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Mavi takımın kaptanı Azize oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Azize'nin seçimi ile Kıvanç oldu.

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        Mavi Takım

        Azize - Kaptan

        Sergen

        Dilara

        Tanya

        Barbaros

        Sefa

        Gamze

        Esra

        Rıfat

        Alican

        Kırmızı Takım

        Kıvanç - Kaptan

        Tahsin

        Ayaz

        Tolga

        Eray

        Barış

        Suna

        Çağatay

        Batuhan

        Eda

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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