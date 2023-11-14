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        Haberler Televizyon YENİ TAKIMLAR! MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Kasım 2023 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı ve takımlar nasıl?

        MasterChef kaptan kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım başladı. MasterChef eleme gecesinde hayallerine veda eden isim Tanya oldu. Tanya'nın vedası geceye damga vururken, yarışmacılar duygu dolu anlar yaşadı. MasterChef yeni bölümde ise, mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından yeni haftanın takımları belli oldu. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan su böreği yapmalarını istedi. İşte 13 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:48
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        MasterChef'te heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kolları sıvayan yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olduğu gecede, mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirledi. Peki, "MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 13 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?" İşte 13 Kasım Pazartesi MasterChef mavi ve kırmızı takımlar...

        2

        13 KASIM MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

        MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

        3

        MASTERCHEF'TE DÜELLO HEYECANI!

        Mavi ve kırmızı takım kaptanını karşı karşıya getiren düello oyununda, şefler Barbaros ve Tolga'dan 30 süre içerisinde 35 tane lokma dökmelerini istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda düello oyununun kazananı kırmızı takım kaptanı Tolga oldu. Düello oyununu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini öğrenme avantajını yakaladı.

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları

        Mavi Takım

        Barbaros (Takım kaptanı)

        Tahsin

        Sergen

        Ayaz

        Dilara

        Cemre

        Alican

        5

        Kırmızı Takım

        Tolga (Takım kaptanı)

        Eren

        Kıvanç

        Hasan

        Esra

        Batuhan

        6

        MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

        MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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