YENİ TAKIMLAR! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? 18 Eylül 2023 MasterChef yeni takımlar nasıl?

YENİ TAKIMLAR! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? 18 Eylül 2023 MasterChef yeni takımlar nasıl?

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MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacının mavi takım kaptanı olacağı akşamda, mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar belli oldu mu?" İşte detaylar...