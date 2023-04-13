Yeni taşındığı evin balkonundan düşüp öldü

DHA

Kırıkkale'de, yeni taşındığı evin balkonundan düşen Birsen Muratoğlu (58) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 748'inci Sokak'ta meydana geldi. Altı katlı apartmanın en üst katındaki yeni taşındığı evin balkonunu temizleyen Birsen Muratoğlu, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muratoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Birsen Muratoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.