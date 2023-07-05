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Yeni taşındığı evinde çıkan yangında öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 66 yaşındaki İbrahim Kahyaoğlu, 1,5 ay önce taşındığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yeni taşındığı evinde çıkan yangında öldü - En Son Haberler
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DHA

Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı.

1,5 AY ÖNCE TAŞINMIŞTI

Tek başına yaşayan İbrahim Kahyaoğlu´nun yaklaşık 1,5 ay önce taşındığı binanın çatı katındaki dairede henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kata yayılırken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Binada oturan diğer aileler tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Evin içerisini kontrol eden ekipler, kağıt toplayarak geçimini sağlayan İbrahim Kahyaoğlu'nun koltuk üzerinde kısmen yanmış cansız bedeniyle karşılaştı.

Kahyaoğlu´nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu´na götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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