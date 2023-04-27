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Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmiyorum

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Trabzonspor’un iyi durumda olmadığını, yeni bir teknik direktörlerinin olduğunu ve yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmediğini söyledi

İHA

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde devam etti. Kayacık Tesisleri’nde yağmur altında yapılan antrenman öncesi Aleksandar Stanojevic ve futbolculardan Marlos Moreno, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde devam etti. Kayacık Tesisleri’nde yağmur altında yapılan antrenman öncesi Aleksandar Stanojevic ve futbolculardan Marlos Moreno, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçının kendi sahalarında oynadıkları için çok önemli bir karşılaşma olduğunu kaydeden Stanojevic, "Yeni bir teknik direktörleri var ve tabii ki şu anda iyi bir durumda değiller. Geçen sene şampiyon olan bir takımdı fakat şu an maalesef ki yeni teknik direktörleri var ve yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmediğimi söyleyebilirim. Kendi stilimizi, kendi taktiklerimizi, kendi oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Tabii ki bu önümüzdeki 2 maç bizim aşağı veya yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek maçlardan. Özellikle kendimizi, geleceğimizi ve karakterimizi göstermemiz için önemli maçlar olacak" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica hakkında konuşan Stanojevic, "Hırvatistan’da yaptığı işleri takip ediyordum. Aynı dili konuşuyoruz fakat tanışıklığımız yok. Onu şu an hissedebiliyor ve anlayabiliyorum. İyi şanslar dilemek istiyorum ona ama maçımızdan sonra" ifadelerine yer verdi.

''SAKATLIKLARLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ''

Takımda yaşanan sakatlıklarla mücadele ettiklerini aktaran Sırp teknik direktör, "Sakatlıkların bazıları bizim sorumluluğumuz, bazıları oyuncuların kendi bireysel sorumlulukları. Fakat elbette bunlarla mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Tabii ki bu bizim problemimiz. Bütün bunları analiz etmemiz gerekiyor ve ne yapabilirsek ona bakacağız" şeklinde konuştu.

MORENO: MUTLAK GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ

Trabzonspor maçının zor geçeceğini ifade eden Moreno ise, "Rakibimiz güçlü. Ama biz gerekli hazırlıklarımızı bu hafta boyunca yaptık. Rakibimize karşı mutlak galibiyet almak istiyoruz” dedi. Süper Lig'i de değerlendiren Moreno, "Türkiye ligi mücadelenin üstün olduğu, iyi, kaliteli, agresifliğin yoğun olduğu bir lig. Ben de kendi özelliklerim olan bire bir adam eksiltmede hızımı takımın faydası açısından kullanmaya özen gösteriyorum. Arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bununla birlikte adaptasyon sürecimi tamamladım. Bunun en büyük katkılarından bir tanesi de arkadaşlarımın bana bu konuda oldukça yardımcı olması” ifadelerini kullandı.

''GOL ATMAYA BAŞLAYACAĞIMA İNANIYORUM''

Üzerinde gol atamamanın verdiği hafif bir stres olduğunu anlatan Kolombiyalı futbolcu, “Bunu takım arkadaşlarımla birlikte ilerleyen zamanda bulduğum golle biraz daha azaltacağım. Gol atmaya başlayacağıma inanıyorum” diye konuştu.

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