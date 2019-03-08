Eaton Hidrolik EMEA Başkanı Ben Bryson, Eaton Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason, Eaton Türkiye Çerkezköy Fabrika Müdürü Zeki Dinç ve müşterilerin yanı sıra çok sayıda çalışanın katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde tüm yöneticilerin ortak paydasında iş güvenliği ve müşteri memnuniyeti olduğu bildirildi.
EMEA Bölgesi'nde Eaton Hidrolik Ailesi için gurur verici bir gün yaşandığını belirten Eaton Hidrolik EMEA Başkanı Ben Bryson "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu alan uzun yıllardır planlanmaktaydı ve kararın alınmasından daha 1 yıl bile geçmeden hepimiz için gerçek oldu. Dünya standartlarında hidrolik hortum üretimi yapan tesisin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şu anda Eaton'un en gurur veren tesislerinden biri olduğunu düşündüğüm Hidrolik Çelik Telli tesisimiz sıfır hata ve maksimum verimlilikle çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni Hidrolik Çelik Telli tesisinin açılışında konuşan Eaton Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason, "Yeni Hidrolik Çelik Telli alanımız, Eaton Global'in ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin bir eseri. Kapasitemize ilave katkı sağlayan bu tesisin kurulması için yöneticiler olarak kararı almamızın ardından Eaton Global'deki yöneticilerimiz de gerekli onayları hızlıca verdiler ve 1 yıldan kısa sürede böylesi özel bir tesise sahip olduk. Zamanında ve hızlı teslimat isteyen müşterilerimize burası sayesinde 10-12 hafta içerisinde teslimat yapabileceğiz. Tesis kurulurken, Eaton'un kültüründe yer alan iş sağlığı ve güvenliği konularını da göz ardı etmeden tüm tedbirleri uyguladık" dedi.
Eaton Türkiye Çerkezköy Fabrika Müdürü Zeki Dinç ise "Makineye yatırım kadar ekip arkadaşlarımızın güvenliğine de dikkat ediyoruz. Bu çerçevede hem hatlarımızı daha güvenli hale getirdik. Hem de sürdürülebilir iş güvenliği konusunda eğitim çalışmalarını hızlandırdık. Bu süreçte bizlerle birlikte hareket eden tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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