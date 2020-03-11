AA

Yeni tip koronavirüs Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor



- İspanya'da ölü sayısı 37'ye, vaka sayısı 1736'ya çıktı - Belçika'da ilk kez koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti - Polonya'da tüm okullar, sinema ve müzeler 2 hafta kapatılacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı ise 1736'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı, ölüm vakalarındaki yaş ortalamasının 85 olduğunu açıkladı.

Öte yandan virüsün yaygın olduğu kentlerde tüm okulların 2 hafta boyunca kapatılması uygulaması da bugün başladı.

Virüsün yaygın olduğu kentlerde 1000'den fazla katılımın olduğu tüm etkinlikler de durdurulurken, belediyelere ait kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar ve sosyal merkezler de kapılarına kilit vurdu.

Portekiz'deki vaka sayısı 41'e çıkarken, şüpheli 83 kişinin de test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Hükümet, diğer Avrupa ülkelerine göre vaka sayısı çok az olsa da İtalya ile tüm uçuşların durdurulması, futbol maçlarının seyircisiz oynanması, Porto ve Lizbon'da bazı müze, kütüphane ve tiyatro gibi kalabalık yerlerin kapatılması kararları aldı.

Ülkede okullarda eğitime ara verilmesi tartışılmaya devam ederken, Lizbon ve Porto'daki iki hastaneden çok sayıda maske ve dezenfektan içeren malzeme çalındığı bildirildi.

Bugüne kadar 6 vakanın tespit edildiği Bulgaristan'da ise Plevne ve Gabrovo bölgelerinde tüm toplu etkinlikler yasaklanırken, diğer bölgelerde de sinema ve tiyatrolara en fazla 250 kişinin gitmesine izin verilecek.

Tedbirler kapsamında sinema ve tiyatrolarda biletler, seyirciler arasında bir koltuk boş kalacak şekilde satılacak.

Öte yandan, parlamentoda da basın mensuplarının milletvekilleri ile teması yasaklandı. Basın brifinglerinin tek bir salonda yapılması kararlaştırıldı.

- Polonya'da pazartesiden itibaren okullar tatil edildi

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Başbakan Mateusz Morawiecki, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla pazartesi gününden itibaren tüm okul, üniversite, sinema ve müzelerin 2 hafta süresince kapatılacağını duyurdu.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 206'ya çıktığını açıklarken, Çekya Halk Sağlığı Kurumu ülke genelinde virüs bulaşan kişilerin sayısının 64'e yükseldiği ve son vakanın 2 yaşındaki bir çocuk olduğunu duyurdu.

Öte yandan Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ve 631 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'daki cezaevlerinde Kovid-19 tedbirlerine protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı da 12'ye çıktı.

İtalya'nın komşularından Hırvatistan'daki vaka sayısı 16'ya yükselirken, ülkedeki deniz taşımacılığı firması "Jadrolinija", İtalya ile feribot seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Bu sabah İtalya'dan gelen ve içinde 93 yolcu bulunan feribotun Split limanına demirlemesinin ardından bölgede geniş tedbirler alındı.

Hırvat yetkililer, yolcuların test sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanmadığını ancak tedbir amacıyla 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklarını duyurdu. Karantinayı reddeden İtalyan yolcuların ise ülkelerine geri gönderileceği bildirildi.

Vaka sayısının 7'ye yükseldiği Bosna Hersek'te futbol maçlarının 2 hafta boyunca seyircisiz oynanması kararının ardından bazı önemli etkinlikler de ertelendi.

31 Mart-4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan 23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı ertelenirken, Çin'in yanı sıra İtalya, İran, Güney Kore, Almanya ve Fransa gibi virüsün yaygın olduğu ülkelerden yabancıların Bosna Hersek'e girişleri yasaklandı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde eğitime 3 hafta ara verilirken, diğer entite Bosna Hersek Federasyonu'nda da okulların 2 hafta kapatılması teklif edildi.

Sırbistan'daki vaka sayısı dün gece 7 artarak 12'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) genel başkanı Aleksandar Vucic, partisinin seçim kampanyası kapsamındaki programlarını 1 Nisan'a kadar erteledi.

Koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 314'e yükseldiği Belçika'da ise ilk kez Kovid-19 nedeniyle bir kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı Slovenya'da 47'ye, Macaristan'da 13'e, Arnavutluk'ta 12'ye çıktı.

,Şenhan Bolelli,Kayhan Gül,Yusuf Hatip,Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan