Bireysel kullanım için çıktı, kurumlara yöneldi

Tanıtım toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı, 20 ay önce pazara girdiklerini ve aradan geçen süreçte kurumların ihtiyaçlarını dinleyerek bu ürünü oluşturduklarını anlattı.

Normalde ağırlıklı olarak bireysel kullanıcılar ve özellikle de “unbanked/underbanked” denilen hiçbir şekilde finansal ürünler ile tanışmamış ya da bu ürünleri kullanmak istemeyen kullanıcılar için ürün geliştirdiklerini kaydeden Karslı, böylece ilk etapta 1.2 milyon kullanıcıya ulaştıklarını anlattı.

Ancak ihtiyaçlar ve kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda bu yeni ürünü piyasaya çıkardıklarını kaydeden Karslı, "Böylece kurumlar tüm personellerinin harcamalarını tek bir panelden yönetebiliyor, sınırlandırabiliyor ve takip edip muhasebeleştirebiliyor. Kurumlar çalışanlarının kart üzerinden ne kadarlık yemek, ne kadarlık akaryakıt veya diğer harcamaları yapılabilceğini önceden belirleyebiliyor." dedi.

Papara Ceo'su İlker Diker ise, "Bu sistemde kullanılan bir banka alt yapısı yok, tamamen kendi geliştirdiğimiz elektronik para altyapımızı kullanıyoruz. Yurtdışında benzer iş modelleri yapan elektronik para kuruluşları var ama bu kadar esnek şekilde saatlik/işyeri bazlı sınırlamalar yapabilecek ikinci bir şirket yok şu anda. Klasik, konvansiyonel bankacılık ürünlerinden farklılaşmış bir ürün, bu da bizi çok gururlandırıyor. Bankaların çıkardığı ürünler karlılık beklentisi nedeniyle hep kredili ürünler üzerine yoğunlaşıyor. Bizim amacımız kredi bazlı ürünlerden kurumları uzaklaştırabilmek. Dolayısıyla kurumlar hiç kredi riskine girmeden, hatta çalışanlarının da kredi risklerine girmeden tamamen kendi bakiyeleriyle bir ana hesap altından yönetebiliyorlar Hiçbir kartın üstünde limit ve bakiye yok, sadece harcama hakkı var. Yani kurumunuzca sizin kartınıza 500 TL tanımlandığı zaman siz 500 TL'lik harcama yapabiliyorsunuz." dedi.