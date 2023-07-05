Yeni ve zamlı hemşire maaşı belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı oranına göre hemşirelere zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. Peki, 2023 hemşire maaş zammı ne kadar oldu? İşte temmuz zammı ile güncel hemşire maaşları hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...