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Yeni ve zamlı öğretmen maaşı belli oldu! En düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni ve zamlı öğretmen maaşı için kritik gün geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan binlerce öğretmen, yılın ikinci öğretmen maaş zammını Temmuz ayında aldı. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşları güncellendi. İşte 2023 Temmuz öğretmen maaş zammı ile en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı son dakika gelişmeleri...

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  • Yeni ve seyyanen zamlı öğretmen maaşı belli oldu! Temmuz 2023 en düşük öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    Öğretmen maaş zammı son dakika gelişmeleri binlerce öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına göre Temmuz zammı yapılacak. Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı 12 bin 700 TL seviyesine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz memur zammı ile birlikte en düşük memur maaşının  maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. 6 aylık enflasyon farkının 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasının ardından en düşük başöğretmen, uzman öğretmen ve normal öğretmen maaşı zammı da şekillendi. İşte Temmuz 2023 yeni ve zamlı öğretmen maaşında son durum...
  • Yeni ve seyyanen zamlı öğretmen maaşı belli oldu! Temmuz 2023 en düşük öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

    TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

    MEMUR MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI!

    TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
  • Yeni ve seyyanen zamlı öğretmen maaşı belli oldu! Temmuz 2023 en düşük öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

     

    SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI

    AK Parti Meclis Grup Başkanı AbdullI!ah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

    Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • Yeni ve seyyanen zamlı öğretmen maaşı belli oldu! Temmuz 2023 en düşük öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/4 derecesine sahip öğretmen maaşı 26 bin 837 TL oldu.
  • Yeni ve seyyanen zamlı öğretmen maaşı belli oldu! Temmuz 2023 en düşük öğretmen, başöğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

    2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

    Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi. 

 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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