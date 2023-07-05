Yeni ve zamlı polis maaşı açıklandı!

2023 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/8 derecesine polis memuru maaşı 29 bin 84 TL, 1/3 derecesine sahip başkomiser maaşı ise 32 bin 237 TL oldu.