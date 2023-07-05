Yeni ve zamlı evde bakım parası açıklanıyor... Asgari ücret zammı sonrasında gözler memur maaş zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında şekillenecek memur zammı ile netlik kazanacak. Peki, 2023 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte temmuz zammı sonrasında güncel evde bakım maaşı...