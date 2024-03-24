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        Yeni yaptığı balkon mezarı oldu

        Samsun'un Terme ilçesinde evine yeni yaptığı balkonun çökmesi sonucu moloz altında kalan şahıs hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 23:25 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:25
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        Yeni yaptığı balkon mezarı oldu
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        İHA'nın haberine göre; evine yeni balkon yapan Ahmet Dişikara, inşaat iskelesini sökerken kalıbın patlaması sonucu moloz altında kaldı.

        Fotoğraf: İHA

        Olayın 112 Acil Servisi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dişikara'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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