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2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına zam geldi mi?

Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu. Net asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseltilmesinin ardından yaşlılık maaşlarının ne kadar olacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Ocak ayında 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL'ye yükselmişti. İşte yeni yaşlılık - 65 yaş aylığı hakkında tüm detaylar...

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  • Yeni yaşlılık maaşı ne kadar, kaç para oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığına zam yapıldı mı?

    Asgari ücretin ara zammının belirlenmesinin ardından, 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşlarına ne kadar zam yapılacağı araştırılmaya başlandı. Yaşlılık maaşı ocak ayında 2 bin 604 TL'ye olarak belirlenmişti. Peki, "2023 yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 65 yaş aylığına zam geldi mi?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Yeni yaşlılık maaşı ne kadar, kaç para oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığına zam yapıldı mı?

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

    Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.
  • Yeni yaşlılık maaşı ne kadar, kaç para oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığına zam yapıldı mı?

    OCAK ZAMMI İLE YAŞLILIK MAAŞI NE KADARDI?

    Ocak ayında yapılan zammın ardından 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL'ye yükselmişti.
  • Yeni yaşlılık maaşı ne kadar, kaç para oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığına zam yapıldı mı?

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık maaşı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak.
  • Yeni yaşlılık maaşı ne kadar, kaç para oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile 65 yaş aylığına zam yapıldı mı?

    1 Temmuz'dan itibaren 2 bin 604 TL olan 65 yaş aylığı 3 bin 490 liraya yükselecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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