Kırmızı et üreticisi Bonfilet, kısa süre önce hayata geçirdiği 7 milyon TL’lik yatırımın ardından 1 milyon TL’lik ek yatırım daha yapmayı planladığını bildirdi.

Üretim, Ar-Ge ve insan kaynakları alanlarına yapılacak yeni yatırımla birlikte Bonfilet'in, 12 bin ton olan üretim kapasitesini yüzde 25 artırarak 15 bine çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye’nin geleceğine duydukları güvenle yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun, "Türkiye’de kişi başı kırmızı et tüketimi gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük. Bonfilet olarak ülkemizde kişi başı kırmızı et tüketimini yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Kırmızı et besin öğeleri bakımından çocuklardan, yaşlılara kadar herkesin alması gereken kaliteli protein ve besin kaynaklarını içeren temel bir gıda. Bizler bu temel gıdaya herkesin daha kolay ulaşarak sağlıklı beslenebilmesi için çalışıyoruz” dedi.