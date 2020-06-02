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Yeni yatırım ile üretim kapasitesini yüzde 25 artıracak

7 milyon TL’lik yatırımla Bonfresh adı altında yeni ürünlerini piyasaya sunan Bonfilet, Covid-19 ile mücadele edilen bugünlerde 1 milyon TL'lik ilave yatırım kararı daha aldığını bildirdi. Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun, "Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle hem istihdama hem de Ar-Ge yatırımlarımıza 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de devam edeceğiz" dedi. Üretim, Ar-Ge ve insan kaynakları alanlarına yapılacak yeni yatırımla birlikte Bonfilet'in, 12 bin ton olan üretim kapasitesini yüzde 25 artırarak 15 bine çıkarmayı hedeflediği kaydedildi

Bonfilet
HABERTURK.COM

Kırmızı et üreticisi Bonfilet, kısa süre önce hayata geçirdiği 7 milyon TL’lik yatırımın ardından 1 milyon TL’lik ek yatırım daha yapmayı planladığını bildirdi.

Üretim, Ar-Ge ve insan kaynakları alanlarına yapılacak yeni yatırımla birlikte Bonfilet'in, 12 bin ton olan üretim kapasitesini yüzde 25 artırarak 15 bine çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye’nin geleceğine duydukları güvenle yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun, "Türkiye’de kişi başı kırmızı et tüketimi gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük. Bonfilet olarak ülkemizde kişi başı kırmızı et tüketimini yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Kırmızı et besin öğeleri bakımından çocuklardan, yaşlılara kadar herkesin alması gereken kaliteli protein ve besin kaynaklarını içeren temel bir gıda. Bizler bu temel gıdaya herkesin daha kolay ulaşarak sağlıklı beslenebilmesi için çalışıyoruz” dedi.

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