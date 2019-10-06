Yeni yerli ürünlerini IstanbulLight’ta tanıttı

Sylvania, yeni ürün ve çözümlerini, bu yıl 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen, aydınlatma sektörünün uluslararası tek fuarı IstanbulLight’ta tanıttı. Şirket, fuar kapsamında düzenlediği özel bir etkinlikle; basın mensupları ve aydınlatma sektörünün ileri gelenleriyle bir araya geldi. 20 Eylül Cuma günü İstanbulLight Salon 10’da yer alan fuar standında düzenlenen etkinlikte, şirketin Türkiye pazarındaki yeri ve gelecek dönem iş hedefleri açıklandı.

Şirketin Orta Doğu, Türkiye ve CIS Ülkeleri Bölge Başkanı Ayhan Şiriner, “Sylvania global yönetim ekibi bize büyük destek veriyor. Çamlıca Camii ve İstanbul Havalimanı gibi projelerde yer aldık. 2019 yılı başında 9 Türk Cumhuriyeti’nin sorumluluğu Türkiye’ye verildi. Şirket olarak sorumluluk alanımızın genişlemiş olmasından gurur duyuyoruz ve bu bölgede iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirketin Türkiye ve CIS Ülkeleri Genel Müdürü Azim Tuncinar, “Ticari kanalın yanı sıra özel projelere öncelik veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl iki büyük projede yer aldık. Çamlıca Camisi’nin iç kubbe, kütüphane ve sergi salonları kısımlarının aydınlatmalarını, 50. Yaşını kutlayan Concord markalı armatürlerimizle yaptık.” diye konuştu.