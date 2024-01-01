Yeni yılın ilk gününde Kapadokya

ABD'li turist Sara Reyes ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadığını, sıcak hava balon turuna katılmanın heyecanını yaşadığını, günün ilk ışıklarını gökyüzünden seyredeceğini ifade etti.

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Masalsı manzarası olan bir turizm merkezinde 2023'e veda ettiğini belirten Özbek turist Arslan Nafasov ise "Kapadokya manzarası çok güzel. Tüm insanların burayı görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.