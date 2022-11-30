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Haberler İş-Yaşam Yeni yönetmelikle şehre özel gürültü yönetimi
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Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği resmî gazetede yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da görüşleri ve katkıları alınarak Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’ni hazırladı. Yeni yönetmelikle Şehre Özel Gürültü Yönetimi, Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı, Havai Fişeğe İzin Şartı, Gürültüye “Sürekli İzleme Sistemi”, Şantiyelere Zaman Ayarı, Tarihi Yapılara “Gürültü” Kalkanı, 81 İle Gürültü Haritası konularında düzenlemeler yapıldı. Buna göre, müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek

Yeni yönetmelikle şehre özel gürültü yönetimi
Yeni yönetmelikle şehre özel gürültü yönetimi
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HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” hazırlandı. Bakanlık, hazırlanan taslak yönetmelikle ilgili açıklamada bulundu.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde yer alan eğlence yerleri ile ilgili bazı hükümlerin Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği belirtilen açıklamada, söz konusu yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

'YÖNETMELİK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN GÖRÜŞLERİ VE KATKILARI ALINARAK HAZIRLANDI'

Açıklamada, mevcut yönetmeliğin kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında getirilecek hükümler konusunda yapılan üst düzey görüşmeler neticesinde taslak yönetmelik hazırlandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında hazırlanan yeni yönetmelik kapsamında Şehre Özel Gürültü Yönetimi, Açık Hava Etkinliklerine Yüksek Ses Ayarı, Havai Fişeğe İzin Şartı, Gürültüye “Sürekli İzleme Sistemi”, Şantiyelere Zaman Ayarı, Tarihi Yapılara “Gürültü” Kalkanı, 81 İle Gürültü Haritası konularında düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

'MÜZİK YAYINI YAPAN İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ DE YÖNETMELİKTE YER ALDI'

Düzenlenen yönetmeliğe göre müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecek. Ayrıca açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılırken havai fişek kullanımı için zaman ve mekân bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildi. Öte yandan sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacak.

Müzik yayını yapan işyerlerine, ayrıca hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecektir.

Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, “sürekli izleme sistemi” marifetiyle takip edilmesi sağlanacaktır.

YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DETAYLAR BAKANLIK TARAFINDAN ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

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