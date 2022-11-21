Yeni Yusufeli'nin inşası tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Yeni Yusufeli inşası tamamlandı
ABONE OL

Yeni Yusufeli’nde 3 bin 205 konutun anahtar teslimi gerçekleşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Artvin’in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim alanıyla ilgili yaptığı açıklamada, 3 bin 205 konutun salı günü hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Yusufeli'ni yeni yerleşim alanına taşıyacak bu projenin 2 bin 698 konut, 285 dükkân, 37 dükkânlı sanayi sitesi, hastane, 5 okul, 32 adet kamu binası ve 7 köyde ise 507 konutun inşasını kapsıyor

Yeni Yusufeli inşası tamamlandı
Yeni Yusufeli'nin inşası tamamlandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Artvin’in Yusufeli ilçesi yeni yerleşim alanında inşa edilen 3 bin 205 konutun anahtarı 22 Kasım Salı günü vatandaşlara teslim edilecek.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Yusufeli’nin vatandaşların mutlu olacağı bir anlayışla tasarlandığını belirterek, “Hiç kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı, topyekûn olarak nasıl bir afette, selde beraber olduysak iskân projesinde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Yusufeli’miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınmada son olacaktır. Yeni Yusufeli; gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu; spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği sporları yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı ve inşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Yusufeli’nde yapılan çalışmalarda 17 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu yapıldığını dile getiren Bakan Kurum, bu sayede 1,5 milyon metrekare yerleşim alanı çıkarıldığını ve bu yerleşim alanının 750 bin metrekaresinin de yeşil alan olduğunu belirtti.

3 BİN 205 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Yeni yerleşim alanındaki inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, “Yeni Yusufeli yerleşim alanımızda TOKİ Başkanlığımız eliyle 2 bin 698 konut, 285 dükkân, 37 dükkânlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 24 ve 12 derslikli 2 lise, 16 derslikli meslek lisesi, 12 derslikli ortaokul, 12 derslikli ilkokul, anaokulu, 100 kişilik öğrenci yurdu, sağlık ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, cami ve Yusufeli Belediye Hizmet Binası olmak üzere 32 adet kamu binasının da yapımını tamamladık" dedi.

Yeni yerleşim alanının dışında bulunan Çeltikdüzü, Çevreli, Irmakyanı, İşhan, Meşecik, Tekkale ve Yeniköy olmak üzere 7 köyde de 507 konut ile 10 dükkânın da tamamlandığını belirten Kurum, köyler de dâhil olmak üzere toplamda 3 bin 205 konutun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Konutların ve işyerlerin bedellerini inşaat maliyetleri üzerinden hesaplandığını söyleyen Kurum, "Söz verdiğimiz gibi, tüm konutlarımızı faizsiz, 5 yıl geri ödemesiz ve 20 yıl vadeli olarak hak sahiplerine teslim ediyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 65’e varan indirim sağlıyoruz. Yine ilk 60 ay içinde yapılacak peşin ödemelerde değişen oranlarda indirim sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, Yusufeli’nde ve merkezde ticari faaliyetlerini yürüten hak sahibi olmayan vatandaşlar için de Valiliğin, Özel İdare ile birlikte bir proje yürüttüklerini söyledi. Bu çerçevede 140 dükkân ve sanayi sitesi inşası; Artvin İl Özel İdaresi, Valilik bünyesinde yapımını gerçekleştirecek ve bu kapsamda özel idareye 20 milyon lira hibe desteği ve yine arazi tahsisi sağlandığı dile getirdi.

100 SOSYAL KONUT EVİ OLMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN İNŞA EDİLECEK

Sosyal konut kampanyasında Artvin’e de sosyal konut yapıldığını bildiren Bakan Kurum, “Burada vatandaşlarımızdan talepler oldu. Ve bu talepler çerçevesinde ihtiyaca göre artırılmak üzere 100 sosyal konutumuzu evi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi olabilmeleri amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle inşasını gerçekleştireceğiz. Köylerimize de, yine köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla orada üretimi yapabilmeleri, hayvancılıkla ilgili faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla AFAD’ımızla, Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte her haneye, 520 hanemiz var. Her haneye 50’şer bin lira Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde orada tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla destek sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış
İŞ-YAŞAM Tarımsal girdi fiyatlarında rekor artış
Bakan Nebati'den kara para iddialarına yanıt
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati'den kara para iddialarına yanıt
BES hisse fonlarının 1 yıllık getirisi tarihi zirvesine ulaştı
İŞ-YAŞAM Hisse fonlarının tarihi koşusu
Yusufeli Barajı 22 Kasım'da su tutmaya başlayacak
İŞ-YAŞAM 22 Kasım'da su tutmaya başlayacak
TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge işbirliği
İŞ-YAŞAM TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge işbirliği
Bakan Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati perakendeciler ile görüştü
TESK Başkanı Palandöken, Perakende Yasası'nın düzenlenmesi talebinde bulundu
İŞ-YAŞAM TESK'ten zincir marketlere tepki
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücretle ilgili değerlendirmelere tepki
İŞ-YAŞAM TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
ABD'de tatil sezonuna enflasyon darbesi
İŞ-YAŞAM ABD'de tatil sezonuna enflasyon darbesi
Bitkisel üretimde destekler düzenlendi
İŞ-YAŞAM Bitkisel üretimde destekler düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.