Yeni Zelanda 2021'e merhaba dedi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Yeni Zelanda 2021'e merhaba dedi!

Son dakika... Yeni Zelanda, TSİ 14.00'da yeni yıla merhaba dedi. Koronavirüs yasaklarının gölgesinde yapılan kutlamalarda havai fişek gösterileri yapıldı

Yeni Zelanda 2021'e merhaba dedi!
HABERTURK.COM

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2021'e "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

2021, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Auckland'da Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Wellington'da da liman bölgesinde kutlamalar yapıldı.

Yeni Zelanda ve Fiji'nin ardından Avustralya TSİ 16.00'da 2021'e "merhaba" diyecek.

Diğer yandan 2021'e en son Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 25'e yükseldi
DÜNYAAden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 25'e ...
Rusya'da ilginç görüntü: Kovid-19 toplantısında şekerleme
DÜNYARusya'da ilginç görüntü: Kovid-19 toplantısında ...
İsrail: 2020'de Suriye'de 50 hedefe saldırı düzenledik
DÜNYAİsrail: 2020'de Suriye'de 50 hedefe saldırı ...
Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da eriyor
DÜNYAKüresel ısınma nedeniyle Venezuela'daki son buzul da ...
Japonya'da vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir! - Haberler
DÜNYAJaponya'da vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir!
SON DAKİKA: Aşı fotoğrafı Yunanistan'ı karıştırdı!
DÜNYAYunanistan'da olay yaratan aşı fotoğrafı!
İngiltere'de nisandan bu yana görülen en yüksek sayıda can kaybı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de nisandan bu yana görülen en yüksek ...
GERİLİM TIRMANIYOR | Son dakika! Keşmir hattında çatışma: 1 Pakistan askeri öldü
DÜNYAKeşmir hattında çatışma: 1 Pakistan askeri öldü
ACI BİLANÇO! Son dakika: Yemen'deki saldırıda ölü sayısı artıyor
DÜNYAYemen'deki saldırıda can kaybı arttı!
Son dakika: İngiliz parlamentosu AB ile yapılan ticaret anlaşmasını onayladı
DÜNYAİngiltere'den AB ile yapılan ticaret anlaşmasına onay

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X