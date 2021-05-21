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Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern: ‘‘Yeni Zelanda pandemiden daha güçlü çıkacak.’’

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, hükûmetin yeni refah politikalarını açıkladı. Ülkenin gündem maddesinde yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuklar, sağlık, eğitim ve iklim değişikliği gibi konular vardı.

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern: ‘‘Yeni Zelanda pandemiden daha güçlü çıkacak.’’
HABERTURK.COM

Covid-19’la birlikte yaşanan sağlık krizi ve getirdiği ekonomik krizden hasarsız çıkmak için yeni refah politikalarını açıklayan Ardern yol haritasını yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Pandemiyi kastederek, ‘‘Önceki krizler eşitsizliği daha da kötüleştirdi biz farklı bir yaklaşım sergiliyoruz.’’ ifadesinde bulunan Ardern, sosyal güvenlik ödeneklerini, çocuk yoksulluğunun önlenmesi, sağlık, eğitim ve iklim değişikliği gibi konulara yönlendirdi.

Yeni Zelanda Maliye Bakanı Grant Robertson, ‘‘Sosyal ödeneklerin insanların yaşadığı topluluklara harcanmasından bahsediyoruz, yılda bir milyar doların ekonomiye girmesinin en iyi kısmı bu." açıklamasında bulundu.

Ekonomik büyüme planını sosyal refah politikalarıyla gerçekleştirecek ülke için yeni yol haritası bir taşla iki kuş vurmak anlamına geliyor.

OECD verilerine göre pandemiden en hızlı toparlanan ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da yeni dönem için ‘‘dikkatli mali yönetim’’ alarmı da verildi.

Ülkenin, pandemiden daha güçlü çıkacağını söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ve merkez sol hükûmeti sosyal güvenlik ödeneklerinde en büyük artışı açıkladı.

REFAH POLİTİKALARI

Başbakan Jacinda Ardern, özellikle iktidarı dönemi içinde önceliklerini ulusal refah, çocuk yoksulluğu, evsizlik, sağlık krizi gibi sosyal sorunları çözme adımlarıyla neoliberal politikalardan farklı bir yol izledi.

Eleştiriler, dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşen liderin sosyal sorunlara yönelik harcamalarıyla Yeni Zelanda’daki yaşam standartlarındaki pahalılığın birbirine tezat görünümüyle ilişkili.

Özellikle ülkedeki son beş yıl içindeki kira artışı düşük gelirli aileler için birincil problemlerden biri.

ÇOCUK YOKSULLUĞU

Guardian gazetesinin haberine göre en önemli gündem maddesi ülkede yoksulluk sınırı altında yaşayan çocuklar.

Ardern, iktidara geldiği dönemde, yoksulluk sınırı altında yaşayan çocukları kurtarmak için taahhüt vermiş, 33 bin çocuğu yoksulluktan kurtaracağını söylemişti. Yeni Zelanda’da güncel verilere göre yoksulluk sınırı altında yaşayan yaklaşık 157 bin çocuk bulunuyor.

REFAH POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Yeni Zelanda Parlamento Üyesi Judith Collins, perşembe günü yeni bütçeyi işçi bütçesi olarak tanımladı ve boş bildirilerden oluştuğunu söyledi.

Merkez sağ muhalefet lideri refah için yapılan harcamaları kınayarak ''Tüm Yeni Zelandalılar sıkışmayı hissediyor'' açıklamalarında bulundu.

Guardian

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