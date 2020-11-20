Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşmede iş birliği vurgusu

AA

2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde konuşan Ardern, Kovid-19'un yol açtığı ekonomik zorluklara değindi.

Ardern, APEC üyelerinin şimdiye kadar ekonomik zorluklara, karşılıklı tecrübe paylaşımıyla çözüm ürettiğine vurgu yaparak, "Kovid-19'un etkisini gösterdiği dünyada mevcut ekonomik sorunların çözümü, yeni yöntemler gerektirecektir." dedi.

Yeni Zelanda'nın bu süreçte APEC üyeleriyle birlikte hareket edeceğini dile getiren Ardern, "Kovid-19 nedeniyle seyahat edemediğimiz bir dünyada bölgesel ortaklarımızla iş birliğini sürdürmek, Yeni Zelanda'nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmak için hayati önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Ardern, pandemi döneminde işini kaybeden ve gelir kaybına uğrayan meslek gruplarına dikkati çekti ve "APEC'in kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye odaklanmasını temin etmeliyiz. Yeni vizyonu doğrultusunda APEC üyelerinin bu konuda daha kararlı hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.