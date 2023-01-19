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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gelecek ay görevi bırakacağını açıkladı

2017'de 'Dünyanın en genç kadın başbakanı' olarak 37 yaşında Yeni Zelanda Başbakanı seçilen Jacinda Ardern, Şubat'ta görevi bırakacağını duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gelecek ay görevi bırakacağını açıkladı
BBC TÜRKÇE
Jacinda Ardern Getty Images
Başbakan Ardern istifa kararını basın toplantısıyla duyurdu.

2017'de 'Dünyanın en genç kadın başbakanı' olarak 37 yaşında Yeni Zelanda Başbakanı seçilen Jacinda Ardern, Şubat'ta görevi bırakacağını duyurdu.

Ardern, 7 Şubat'a kadar Başbakanlık görevini ve İşçi Partisi liderliğini bırakmış olacak.

14 Ekim'de ülkede genel seçimler yapılacak. Seçimlere kadar ülkede görev yapacak Başbakan'ı belirlemek için İşçi Partisi'nde oylama gerçekleşecek.

Ülkedeki yaz tatili boyunca atacağı adımlara karar vermeye çalıştığını söyleyen Yeni Zelanda Başbakanı, görevi sürdürmek için "yeterli yakıtı kalmadığını" ve "zorlayıcı geçen 6 yılın kötü etkileri olduğunu" dile getirdi.

Jacinda Ardern, Covid-19 salgını, 2019'da Christchurch'teki 50 kişinin öldüğü saldırılar ve yanardağ patlaması gibi olaylarla geçen çalkantılı iktidar döneminde sergilediği liderlikle dünyanın övgüsünü kazandı.

Ancak muhalifleri, Ardern hükümetinin yoksulluğu azaltmakta başarılı olamadığı argümanını hep gündemde tuttu. Özellikle çocuk yoksulluğunu azaltmak, 2017'de iktidara geldiğinde, Ardern'in başlıca vaatlerinden biriydi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı yıllık raporlarda, intihar oranlarından, çocuklukta obeziteye, eğitimden çevreye, birçok alanda çocukların durumu incelendiğinde Yeni Zelanda yüksek gelirli ülkeler içinde son sıralarda yer alıyor.

Ardern, istifa kararını açıklamasının ardından destekçileriyle bir araya geldi. Getty Images
Ardern, istifa kararını açıklamasının ardından destekçileriyle bir araya geldi.

Jacinda Ardern kimdir?

Tam adı olan Jacinda Kate Laurell Ardern olan Yeni Zelanda Başbakanı, partneri ve televizyon sunucusu Clarke Gayford, 2018'de dünyaya getirdiği kızı ve kedisiyle yaşıyor.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun ardından, dünyada görevdeyken anne olan ikinci başbakan olan Ardern, 6 haftalık doğum iznini de kullanmıştı.

Agnostik (Tanrının varlığı hakkında kuşkulu) bir inanca sahip.

İşçi Partisi'ne 17 yaşında üye oldu. İngiltere'de 1997 yılında işbaşına gelen İşçi Partili eski Başbakan Tony Blair'in ve Yeni Zelanda'nın 2008 yılında seçilen eski başbakanı Helen Clark'ın ekibinde çalıştı.

Parasız eğitim, kürtaj yasağının kaldırılması ve çocuklar arasında yoksulluğunun yok edilmesi gibi konularda mücadele verdi. Kendisini "sosyal demokrat ve ilerici" diye tanımlıyor.

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