Yeni Zelanda Başbakanı koronavirüse yakalandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Ardern, tüm çabalarına rağmen hastalıktan kaçamadığını söyledi.

Ardern'in açıklaması şöyle:

"Tüm çabalarıma rağmen, ne yazık ki ailemin geri kalanına katıldım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Clarke pazar günü virüse yakalandığından beri kendimizi izole etmiştik. Neve'in testi çarşamba günü pozitif çıktı. Benim de hem dün gece hem de bu sabah testim pozitif çıktı.

Bu hafta hükümetin önemli ve yoğun bir gündemi var. Pazartesi günü 'Emisyon Azaltma Planı' ve perşembe günü bütçe açıklanacak. Şahsen orada olmayı özlemiştim ama ekiple yakın temasta kalacağım ve buradan bazı hesapları paylaşacağım.

Kovid-19'la uğraşan ya da virüsten kendini izole eden herkese, umarım kendinize iyi bakarsınız!"