Yeni Zelanda Başbakanı: Milletvekilleri zaten iyi kazanıyor, onlara 1 yıl zam yok
Başbakan Jacinda Ardern, milletvekili maaşlarına 12 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Ardern, milletvekiller için "Zaten iyi maaş alıyorlar" dedi. Yeni Zelanda'da milletvekili maaşlarına yüzde 3 zam yapılması öngörülüyordu.
20.08.2018 - 17:27 | Güncelleme:
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, milletvekili maaşlarına 12 ay boyunca zam yapılmayacağını açıkladı. Ardern, milletvekiller için "Zaten iyi maaş alıyorlar" dedi.
Yeni Zelanda'da milletvekilleri ülkenin bağımsız İstihkak Bürosu'nun tavsiyesi üzerine maaşlarına gelecek ay yüzde 3 zam alacaktı.
Ancak Başbakan Ardern, bu zammı engelleyecek bir yasa tasarısını gündeme getireceğini söyledi.
Ardern, "Zaten yüksek gelir grubunda olduğumuz için, hükümet olarak yapmaya çalıştığımız şey, üst gelir grubundakilerle, alt gelir grubundaki Yeni Zelandalılar arasındaki farkı kapatmak" dedi ve ekledi:
"Aslında bu büyük bir tasarruf sağlamayacak ama hükümetimizin değerleri, savunduğumuz şeyler ve ekonominin herkesin işine yaradığından emin olmak adına güçlü bir mesaj veriyor."
Kendisi de zam alacaktı
Yüzde 3'lük zam Ardern'in yıllık 427 bin 072 Yeni Zelanda Doları (1 milyon 722 bin TL) olan maaşına 14 bin 131 Yeni Zelanda Doları (57 bin lira) zam yapılması anlamına geliyordu.
Uluslararası Danışmanlık Grubu IG'ye göre Jacinda Ardern, OECD üyesi 32 ülke içinde en fazla maaş alan beşinci lider.
Dünya liderleri ve vatandaşlarının ortalama geliri arasındaki farkta ise Ardern üçüncü sırada.
Ardern, ülkesindeki ortalama maaşın 8,63 katını alıyor.
Bu listenin ilk sırasında ise ülkesindeki ortalama maaşın 10,14 katını kazanan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull bulunuyor.
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Yeni Zelanda Başbakanı: Milletvekilleri zaten iyi kazanıyor, onlara 1 yıl zam yok/yeni-zelanda-basbakani-milletvekilleri-zaten-iyi-kazaniyor-onlara-1-yil-zam-yok-21120732112073
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