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"Yeni Zelanda Başbakanı'nın kedisini ben öldürdüm"

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in komşusu, başbakanlık kedisini yanlışlıkla ezdiğini yaklaşık 2 yıl sonra kamuoyuna açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı'nın kedisini ben öldürdüm

2017'de başkan seçilen Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın 'first kedisi' Paddles'ın araba çarpması sonucu kaybetti. Bu durumun arkasındaki gizem iki sene sonra komşusunun vicdan azabı çekmesiyle kamuoyuna duyruldu. 

Halkının sevilen bir üyesi olan ve kendisi için açılan Yeni Zelanda'nın 'first' kedisi @FirstCatofNZ isimli Twitter hesabına 11 bin takipçi çeken Paddles'ın, garajdan arabasını geri geri çıkaran komşu tarafında farkında olmadan ezildiği ortaya çıktı. 

Kimliği sadece Chris olarak açıklanan komşu, evine öğle yemeği arası için geldikten sonra hızla işe geri dönmeye çalışırken geri giden otomobilinin yoluna başbakanlık kedisinin fırladığını anlattı. Kediyi yanlışlıkla ezdiğini anlayınca şok geçirdiğini ve kendisini çok kötü hissettiğini söyledi.

Ardern'in konutuna gidip yaptığı şeyi anlattığında Chris başbakanın anlayışla karşıladığını aktardı. Çocukları Ardern'e babaları Chris'in hapse gönderilmemesini rica eden bir taziye kartı yazısı yazdıklarını belirtti. 

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