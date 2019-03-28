Yeni Zelanda cami saldırıları: Avusturya, zanlının bağış yaptığı aşırı sağcı grubu dağıtabilir

IBÖ lideri Martin Sellner

Avusturya hükümeti, Yeni Zelanda'da yaklaşık 10 gün önce 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının zanlısının bağış yaptığı aşırı sağcı Kimlikçiler Hareketi (İBÖ) grubunu dağıtabileceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, grubun "bir terör örgütü" olup olmadığıyla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, grubun lideri Martin Sellner'in, Yeni Zelanda'daki saldırıların 28 yaşındaki Avustralyalı zanlısı Brenton Tarrant'tan yaklaşık 1500 euroluk bir bağış aldığını tespit etti.

Sellner bağışı doğruladı ama zanlı ile herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi.

'Bu konudaki duruşumuz çok net'

Sebastian Kurz, "Yeni Zelanda saldırganı ile Avusturya'daki Kimlikçiler Hareketi arasında maddi bir destek ve dolasıyla da bir bağ olduğunu artık doğrulayabilir durumdayız. Bu konudaki duruşumuz çok net: İster radikal İslamcı olsun ister sağcı aşırılıkçı fanatikler olsun, hiçbir aşırılıkçı hareketin toplumumuzda yeri yoktur" dedi. Kurz, açılan soruşturma sonucunda İBÖ'nün "terör örgütü" olarak değerlendirilmesi halinde dağıtılacağını söyledi.

Kurz'un lideri olduğu muhafazakar Avusturya Halk Partisi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi ile koalisyon hükümeti. Dolayısıyla Avusturya, hükümetinde aşırı sağcı unsurlar barındıran tek Avrupa ülkesi olma özelliği taşıyor.

Martin Sellner dün yayımladığı videoda, "Tarrant" adlı birinden "alışılmadık derecede büyük bir miktar" bağış bulunan bir e-posta aldığını anlattı.

Sellner daha sonra diğer bağışlarda olduğu gibi bir teşekkür mesajı yolladığnı belirtti.

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