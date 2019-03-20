SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Yeni Zelanda cami saldırıları: Dünya liderleri ne dedi?

Christchurch kentinde Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin öldüğü silahlı saldırı hala dünyada en önemli gündem maddeleri arasında. Peki dünya liderleri saldırıya nasıl tepki gösterdi? Liderlerin tepkilerini derledik.

Giriş: 20.03.2019 - 12:06 | Güncelleme:

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin öldüğü silahlı saldırı hala dünyada en önemli gündem maddeleri arasında.

Peki dünya liderleri saldırıya nasıl tepki gösterdi?

Liderlerin tepkilerini derledik.

Trump: Korkunç bir katliam

Saldırının baş zanlısı 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant'ın manifestosunda övgüyle söz ettiği ABD Başkanı Donald Trump saldırıları "masum insanların anlamsızca öldüğü korkunç bir katliam" olarak nitelendirdi.

Trump beyaz ırkçılığın artıp artmadığı yönündeki bir soru üzerine, "Sanmam. Bu çok çok ciddi sorunları bulunan küçük bir grup insan" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison saldırganı, "aşırı sağcı, şiddet yanlısı bir terörist" olarak tanımladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May saldırıyı "mide bulandıran bir şiddet olayı" olarak nitelendirdi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de "Korkunç olaylar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yeni Zelandalılarla birlikte camilerinde barışçıl biçimde dua ederken ırkçı bir nefret yüzünden öldürülen vatandaşlar için yas tuttuklarını" belirtti

- Getty Images

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Yeni Zelanda'daki camilere düzenlenen "korkunç saldırıları kınadığını" ve Fransa'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte "terörle mücadele edeceğini" söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da saldırıları "dehşet verici" olarak nitelendirerek kınadı.

Japonya Hükümeti Sözcüsü Yoshihide Suga, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sundu ve yaralılara şifa diledi. Yoshihide Suga, Japonya'nın Yeni Zelandalılarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de "AB her zaman Yeni Zelanda'nın yanında, toplumlarımızı ve yaşam tarzımızı yıkmak siteyenlere karşı duracak" dedi.

Pakistan Başbakanı: Giderek artan terör saldırılarını İslam düşmanlığına bağlıyorum

Yeni Zelanda saldırılarına Ortadoğu ve Asya ülkelerinin liderlerinden de tepki geldi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Giderek artan terör saldırılarını 11 Eylül saldırısının ardından doğan İslam düşmanlığına bağlıyorum. 1,3 milyar Müslüman her terör saldırısında kolektif olarak suçlanıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muahmmed Cevat Zarif ise İslam İşbirliği Örgütü'nü acilen toplantıya çağırdı.

Zarif Twitter mesajında "Batı'nın Müslümanları şeytanlaştırmasının 'ifade özgürlüğü' adına savunulması artık bitmeli" dedi.

  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Saldırganın adını asla anmayacağım
  • Facebook: Yeni Zelanda'daki saldırganın canlı yayınını 200'den az kişi izledi
  • Yeni Zelanda'da saldırganı durdurmaya çalışırken ölen Pakistanlı öğretmene cesaret madalyası
  • 'Alternatif sağ' tehdidi büyüyor mu?
  • Yeni Zelanda'da cami saldırılarının baş zanlısı mahkemeye çıkarıldı, cinayetle suçlandı
  • Görgü tanıkları anlatıyor: 'Silah sesleri dursun diye dua ettim'
BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern BBC'ye konuştu: Irkçı, aşırı sağcı ideolojiye karşı küresel mücadeleye ihtiyacımız var
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern BBC'ye konuştu: Irkçı, aşırı sağcı ideolojiye karşı küresel mücadeleye ihtiyacımız var
20 Mart Dünya Mutluluk Günü: Mutlu olmanın beş yolu
20 Mart Dünya Mutluluk Günü: Mutlu olmanın beş yolu
Gotik makyajı yüzünden metroya alınmadı, internette protesto başlatıldı
Gotik makyajı yüzünden metroya alınmadı, internette protesto başlatıldı
Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?
Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X