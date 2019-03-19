Yeni Zelanda cami saldırıları: Saldırganı durdumaya çalışırken ölen Pakistanlı öğretmene cesaret madalyası

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen Cuma 50 kişinin öldüğü cami saldırılarında saldırganı durdurmaya çalışırken hayatını kaybeden Pakistanlı öğretmen Naim Raşid'e ülkesinde cesaret madalyası verilecek. Raşid'in oğlu Talha Raşid de aynı saldırıda yaşamını yitirmişti.
Pakistan Başbakanı İmran Han, iki camide toplam dokuz Pakistan vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırılarla ilgili açıklamasında "Beyazların üstünlüğünü savunan bir teröriste müdahale ederken şehit olan Raşid'le tüm ülke gurur duyuyor" dedi.
Han, 'Bu saldırılar, bir kez daha terörün dini olmadığını ortaya koymuştur. Saldırıların sorumlusu, her törör eyleminden sonra kolektif olarak 1.3 milyar Müslümanın suçlandığı 11 Eylül sonrası artan İslam düşmanlığıdır" diye konuştu.
Saldırı nedeniyle Pakistan'da dün bir günlük ulusal yas ilan edilmiş, tüm ülkede bayraklar yarıya indirilmişti.
10 yıl önce Karaçi'den Yeni Zelanda'ya bankacı olarak gelen üç çocuk babası Naim Raşid, doktorasını tamamladıktan sonra öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Talha Raşid de birkaç ay önce mühendislik fakültesinden mezun olmuştu.
Naim Raşid'in saldırılardan sonra gözaltına alınan 28 yaşındaki Yeni Zelanda vatandaşı Brenton Harrison Tarrant'a müdahale ederken çekilen görüntüleri internette yayımlanmıştı.
Pakistan'da yaşayan kardeşi Kardeşi Hurşid Alem, "Kardeşim, başkalarını kurtarmak için hayatını feda eden bir kahramandı. Ölümü insanlığa ne kadar değer verdiğini gösterdi. Daha birkaç gün önce Naim'le Talha'ya Pakistan'da yapacağımız düğünü konuşuyorduk. Şimdiyse cenazesini konuşuyoruz" dedi.
Saldırılarda 40'dan fazla kişinin de yaralanmıştı. Zanlı Tarrant, 5 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılacak.
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