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Reuters

Koronavirüs salgını ile mücadelede başarılı olan Yeni Zelanda'da 102 gün sonra ilk kez ülke içi bulaşla yayılmış yeni koronavirüs vakalarının tespit edildiği açıklandı.

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında vakayı ülke halkına duyurdu. Ülkenin en büyük kenti Auckland'da bir ailenin dört üyesinde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

"Bu hazırlıklı olduğumuz bir durum" diyen Başbakan Ardern, "102 gün geçirdik ve Yeni Zelanda'nın zoru başardığını düşünmek kolaydı. Hiçbir ülke, yeni vakalardan önce bizim kadar uzun zaman geçirmedi. Ve bu konuda tek olduğumuz için bir planımız vardı. Plan yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

"RAHATLAMAYA KARŞI BİR ALARM ZİLİ"

Ülkenin en büyük kenti Auckland, cuma gününe dek 72 saatliğine üçüncü seviye kısıtlamaya gidileceğini belirtti. Vatandaşların işe ve okula gitmemeleri istendi. Öte yandan Auckland şehrine giriş ve çıkışlar da kısıtlandı.

Sağlık Bakanı Ashley Bloomfield yaptığı açıklamada, "Bu kişilerin hiçbirinin uluslararası seyahat geçmişi bulunmaması nedeniyle virüsü başkalarından kapmış olabilirler. Önümüzdeki günlerde yeni pozitif vakalara hazır olunmalı. Bu yaşanan, rahatlamaya karşı bir alarm zili” ifadelerini kullandı.