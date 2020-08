Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye terör saldırısı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren ve 49 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hüküm duruşmasında cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, 29 yaşındaki saldırgana hukuken verilebilecek en ağır hükmün verildiğini açıkladı.

Ülke tarihinde ilk defa uygulanan cezaya göre Tarrant, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"CAMİLERİMİZİN KAPISI HER ZAMAN AÇIKTI"

Peki karar Müslüman toplumunda nasıl karşılandı? Habertürk Dış Haber Editörü Büşra Akın Dinçer'e kararı yorumlayan Yeni Zelanda Müslüman Birliği Başkanı İhlak Keşkari toplumun büyük kesminin karardan memnun olduğunu söyledi.

Kaşkari şöyle konuştu: Her zaman diğer coğrafyalarda olan olaylara bakar 'Bu Yeni Zelanda'da olmaz' derdik. Camilerimizin kapısı her zaman açıktı. Her kesimden insan istediği gibi gelip camilerimizi ziyaret edebilrdi. Ama bunlar biraz değişti ve camilerde güvenlik artırıldı. Müslümanlar üzerindeki terörist algısı da değişti. Artık aşırı sağa daha çok dikkat edilmesi gerektiği anlaşıldı. istihbarat servisleri daha çok müslümanların ne yaptığı ie ilgileniyordu. Bu biraz değişti ve daha çok değişeceğini umuyorum