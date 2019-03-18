Yeni Zelanda'da cami saldırıları: Zanlı Brenton Tarrant avukatını azletti, 'savunmasını kendi yapmak istiyor'

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Cuma günü iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan sonra gözaltına alınan zanlı Brenton Tarrant, mahkemenin kendisine tahsis ettiği avukatı azletti. Tarrant'ın dava sürecini görüşlerini duyurmak için bir platforma dönüştürmeye çalışmabileceği uyarıları yapılıyor.

Geçen hafta Cuma günü görüşen duruşmaya Tarrant ile birlikte çıkan eski avukatı Richard Peters, 5 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılması beklenen 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Tarrant'ın akli dengesinin yerinde olduğuna inandığını söyledi.

'Aşırı görüşleri dışında akıl sağlığı yerinde'

Peters, zanlının talebi üzerine görevine son verildiğini söyledi.

Peters, "Tarrant'ın aşırı görüşleri dışında zihin sağlığında bir sorun yok gibi görünüyor. Hiçbir pişmanlık belirtisi göstermiyor" dedi.

Richard Peters, Tarrant'ın duruşmayı görüşlerini duyurmak için bir fırsat olarak kullanmak isteyebileceğini söyledi.

Tarrrant internette yayımladığı 74 sayfalık "manifestosunda" amacının "Avrupa topraklarındaki göçü azaltmak olduğunu" söylüyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "Ortak dava ve yeni beyaz kimliğinin sembolü" diye niteliyor.

Brenton Tarrant'ın Facebook'ta canlı olarak yayımladığı saldırıda yaklaşık 40 kişi de yaralanmıştı. Aralarında durumu kritik olduğu belirtilen dört yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 34 kişi hastanelerde tedavi altında.

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