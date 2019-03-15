Yeni Zelanda'da camiye saldırı: Yaralanlar olduğu bildiriliyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki El Nur Camisi'nin yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirilirken, polis "kritik olay" uyarısında bulundu.

Görgü tanıkları, caminin içinde yalalılar olduğunu bildirdi. Polis de halka bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı.

Kentteki tüm okullar kapatıldı.

Görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

New Zealand Herald gazetesine konuşan Mohan İbrahim "Başta elektrik çarptı diye düşündük ama sonra herkes kaçışmaya başladı. İçeride arkadaşlarım var. Arkadaşlarımı aradım ama çoğundan haber alamadım. Canlarından endişe ediyorum" dedi.

El Nur Camisi, kent merkezindeki Dean Bulvarı'nda bulunuyor.

Görgü tanıkları cesetler de gördüklerini söyledi ancak bu bilgi polis ya da yetkililerce doğrulanmadı.

Yetkililer, binlerce çocuğun iklim değişikliğine karşı eylem yaptığı Katedral Meydanı'nı da boşalttı.

Polis yetkilisi Mike Bush "Christchurch'te aktif bir saldırganın söz konusu olduğu ciddi ve gelişen bir olay var. Polis durumu kontrol altına almak için elinden geleni yapıyor ama bölgede risk büyük." dedi.

Bush ayrıca kent halkına sokaklardan uzak durmaları ve yeni bir duyuruya kadar evlerinde kalması çağrısı yaptı.

Yeni Zelanda'da bulunan Bangladeş kriket takımını izleyen bir gazeteci Twitter'da "Faal saldırganların bulunudğu Hagley Park yakınındaki camiden kaçtığını" söyledi.

https://twitter.com/Isam84/status/1106362833288069120/video/1