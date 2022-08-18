Açık artırmada alınan bavuldan 2 cansız beden çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Yeni Zelanda'da müzayededen alınan bavullardan 2 çocuğun cansız bedeni çıktı

Yeni Zelanda'da bir ailenin açık artırmadan aldığı bavulların içinden 2 çocuğa ait cansız beden çıktı. Yetkililer, 5 ila 10 yaşlarındaki iki çocuğun, birkaç yıl önce öldüğünü ve bavulun en az 3 veya 4 yıldır depoda olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Yeni Zelanda'da müzayededen alınan bavullardan 2 çocuğun cansız bedeni çıktı
Açık artırmada alınan bavuldan 2 cansız beden çıktı
0:00 / 0:00
AA

Yeni Zelanda'da, bir ailenin açık artırmadan aldıkları bavullardan 2 çocuğun cansız bedeni çıktı.

Emniyet yetkilisi Tofilau Faamanuia Vaaelua, Auckland'da yaptığı basın açıklamasında, bir ailenin, terk edilmiş depolardaki eşyaların satıldığı çevrim içi açık artırmaya katıldığını söyledi.

Müzayededen satın alınan kişisel eşyalarla ev eşyalarının, ailenin eline geçen hafta ulaştığını kaydeden Vaaelua, eşyalar arasında benzer boyutlarda 2 bavul bulunduğunu, bavulların içinden 2 çocuğun cansız bedeninin çıktığını ifade etti.

Vaaelua, 5 ila 10 yaşlarındaki iki çocuğun, birkaç yıl önce öldüğünü ve bavulun en az 3 veya 4 yıldır depoda olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Kimlik tespit çalışmaları süren çocukların nerede, ne zaman ve nasıl öldüklerinin araştırıldığını ifade eden Vaaelua, konunun INTERPOL'e (Uluslararası Polis Teşkilatı) iletildiğini söyledi.

Vaaelua, olayla ilgili açılan cinayet soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Ekiplerin, çocukların ölümüyle ilgisi olanların bulunması için çalıştığını kaydeden Vaaelua, bu konunun onlar için de zor olduğuna işaret etti.

Vaaelua, kaç yıldır bunun gibi korkunç olayları ele alırsa alsın mevcut durumla ilgili görevin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Finlandiya Başbakanı Marin'in parti videosu gündem oldu
DÜNYA Finlandiya Başbakanı Marin'in parti videosu gündem ...
Ukrayna: Rus ordusunun Harkov'a roketli saldırısında 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
DÜNYA Rusya Harkov'u vurdu: 7 ölü, 17 yaralı
Çin'de sel felaketi: 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi kayıp
DÜNYA Çin'de meydana gelen selde 16 kişi öldü
Çin ve Rusya ortak tatbikatta bir araya geliyor
DÜNYA Çin ve Rusya ortak tatbikatta
Avrupa'da sel alarmı: İngiltere'de hayati tehlike uyarısı!
DÜNYA Avrupa'da sel alarmı: İngiltere'de hayati tehlike ...
Son dakika: Saraya girmeye çalışan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Kraliçeyi öldürmek için buradayım - Güncel haberler
DÜNYA İfadesi ortaya çıktı: Kraliçe'yi öldürmek için ...
Son dakika: Rus işgalinin başından bu yana ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor - Öne çıkan haberler
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaşın başından bu yana ...
ABD ve Tayvan'dan 'yeni ticaret girişimi' adımı
DÜNYA ABD ve Tayvan'dan 'yeni ticaret girişimi' adımı
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde tüm okullar kapatıldı
DÜNYA Nijerya'da bir eyalette tüm okullar kapatıldı
İtalya'nın ünlü Pantelleria adasında orman yangını
DÜNYA İtalya'nın ünlü Pantelleria adasında orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.