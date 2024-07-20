Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yeni Zelanda, İsrail Meclisi'nin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan kararından" endişeli | Dış Haberler

        Yeni Zelanda, İsrail Meclisi'nin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan kararından" endişeli

        Yeni Zelanda, İsrail Meclisinde (Knesset) "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Zelanda, İsrail'in aldığı karardan 'endişeli'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, İsrail Meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinden dolayı "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Sadece iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği siyasi bir çözüm şiddet döngüsünü sona erdirecektir." ifadesine yer verildi.

        Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge, 18 Temmuz'da, İsrail Meclisinde kabul edilmişti. Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

        İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması