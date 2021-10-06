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Yükselen enflasyonu kontrol altına almak isteyen Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) 7 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti.

RBNZ politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.50'ye yükseltti. Ekonomistler bankadan geçen ay faiz indirimi bekliyordu. Ancak koronavirüs delta varyantının yayılması bu kararın 1 ay geç alınmasında etkili oldu.

Kararla ilgili yapılan açıklamada ayrıca genişlemeci para politikasının da zaman içinde bırakılacağı belirtildi.

RBNZ geçen yılın mart ayında salgından olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemek için politika faizini yüzde 0.25'e düşürmüştü.