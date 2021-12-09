Yeni Zelanda tütün kullanımına sert yasak hazırlığında! 0:00 / 0:00

Reuters

Yeni Zelanda hükümeti, sigara kullanımının önüne geçmek için diğer çabaların çok uzun sürdüğünü öne sürerek, tütün endüstrisine yönelik dünyanın en sert kurallarından birini uygulamaya hazırlandığını duyurdu.

Hükümetin yeni hazırlığıyla şu an 14 yaş veya altında olanların yaşamları boyunca sigara satın almalarını yasaklanacak.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, yaptığı açıklamada, 2027’de 14 yaşındaki kişilerin sigara satın almasına izin verilmeyecek, tüm sigaralarda nikotin seviyesi düşürülecek.

"ÖMRÜ BOYUNCA YASAL OLARAK ALAMAYACAK"

Sağlık Bakanı Yardımcısı Verrall, "Bugün halkımız için tarihi bir gün. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan hiç kimse ömrü boyunca burada yasal olarak tütün alamayacak" dedi.

Buna 'Smokefree Aotearoa' 2025 Eylem Planı adını veren hükümet, 2022'nin sonuna kadar yasa yapmak amacıyla çalışmaların başlayacağını söyledi.

Yeni Zelanda sağlık yetkilileri, her beş gençten dördünün 18 yaşında sigarayı alışkanlık haline getirdiğini, 25 yaşına geldiklerinde yüzde 96’sının sigarayı bırakmaktan kaçındığını belirtti.

Böylelikle yılda 5 bin ölümün önlenebileceği ifade edildi.

Yeni Zelanda'nın komşusu Avustralya, 2012 yılında dünyada sigaraların düz paketlenmesini zorunlu kılan ilk ülke olmuştu.