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Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

Yeni Zelanda'yı etkisi altına alan Gabrielle Kasırgası sebebiyle ülke tarihinde 3. kez OHAL edildi. Kasırga sebebiyle binlerce ev elektriksiz kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

    Yeni Zelanda'nın kuzeyini Gabrielle Kasırgası vurdu. 
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

    Şiddetli yağmur ve fırtına ile etkisini gösteren kasırga nedeniyle yüzbinlerce ev elektriksiz kalırken, yüzlerce uçuş iptal edildi.
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

    Kasırgadan ülke nüfusunun 3'te 1'i etkilenirken, 9 bölgede OHAL ilan edildi. Sel ve su baskınları nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı.
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

    Hükümet, ülke tarihindeki 3'üncü kez OHAL'i ilan etti.

     
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

    Elektrik şebekesini eski haline getirmenin günler alabileceğini belirtti.
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

    Avustralya ve İngiltere Yeni Zelanda'ya yardım edeceğini açıkladı.
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi
  • Yeni Zelanda'yı kasırga vurdu: Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edildi

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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