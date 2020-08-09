Yeni Zelanda’da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi

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Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Başbakan Ardern, ülkesinde toplumsal yayılma olmadan 100 günü geride bırakmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarının ikinci Kovid-19 dalgası tehdidini azaltmadığını söyledi.

Kovid-19'a karşı elde edilen başarıda Yeni Zelanda'nın konumunda başka hiçbir ülke olmamasına rağmen, insanların virüse karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Ardern, ‘‘Bir kilometre taşı olması açısından, evet 100 gün önemli bir zaman dilimi ancak bu durum günlük olan hiçbir riski asla azaltmaz. Salgının arttığı bu dünyada var olmaya devam ettiğimiz sürece elbette risk devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki aktif vakaların tamamını yurt dışından gelenlerin oluşturduğunu hatırlatan Ardern, Yeni Zelanda'nın hala sınırlarını çok dikkatli yönetmesi ve insanların tetikte kalması gerektiği uyarısında bulundu.

Virüsün yayılmaya başlamasının ardından sıkı ve hızlı tedbirlere başvuran ve 25 Mart'tan itibaren yaklaşık 1 ay süreyle olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulayan Başbakan Ardern, 27 Nisa’da yaptığı açıklamada ‘‘Kovid-19'a karşı savaşı kazandıklarını’’ duyurmuştu. Son verilere göre 5 milyon 11 bin nüfuslu ülkedeki toplum içinde en son Kovid-19 vakası, 100 gün önce 1 Mayıs’ta kaydedilmişti.

- Ülkede 4 gündür yen vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 4 gündür yaklaşık 16 bin kişiye yapılan testlerde Kovid-19 vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

Toplum içinde 100 gündür Kovid-19’un görülmemesine karşın tedbirin elden bırakılmayacağını söyleyen Dr. Bloomfield, ‘‘Virüsün daha önce kontrol altında olduğu yerlerde, denizaşırı ülkelerde, yeniden ortaya çıkıp ne kadar hızlı yayılabileceğini gördük. Yeni Zelanda'da gelecekte olabilecek vakaları hızla ortadan kaldırmak için hazırlıklı olmamız gerekiyor.’’ sözlerini kaydetti.



- Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan sadece 22 hayatını kaybetti



İlk vakanın kaydedildiği 28 Şubat'tan itibaren ülke genelinde gerçekleştirilen 494 bin 481 testin sonuçlarına göre, Kovid-19 tanısı konulan toplam 1569 kişiden, 1524’ü sağlığına kavuşurken 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre ülkedeki toplam 23 aktif vakanın tamamını yurt dışından ülkeye dönenler oluşturuyor. Hastanelerde Kovid-19’lu hastanın bulunmadığı ülkede, tüm aktif vakalar otellerde karantinada altında tutuluyor.