Hamile olduğunu, "Bisikletlerimiz için ekstra bir koltuk alacağız" diyerek duyuran Yeşil Parti üyesi Genter, 42 haftalık olan ilk çocuğunu doğurmak için bebeğinin babasıyla beraber elektrikli bisikletine binerek hastaneye gittiğini Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarda gösterdi.

Genter, Instagram'dan paylaştığı mesajında, "İşte bu, bana şans dileyin! Partnerim ve ben, destek ekibine arabada yeteri kadar yer olmadığı için bisikletle gittik, ama bu aynı zamanda benim modumu da çok yükseltti" dedi ve yolun genel olarak yokuş aşağı olduğunu söyleyerek, "Doğumu kolaylaştırmak için son haftalarda daha çok bisiklete binseydim sanırım daha iyi olurdu" diyerek espri yaptı.

Ülkenin ulaşım bakanlarından biri de olan Genter, bisiklete binilmesini kuvvetle destekleyen isimlerden. Üç aylık doğum izni kullanacak olan Genter, böylece görevdeyken doğum yapan kadın siyasetçilerin arasına katıldı.

Yeni Zelanda'nın 37 yaşındaki başbakanı Jacinda Ardern ise Haziran ayında dünyaya getirdiği kız çocuğuyla modern tarihte görevdeyken doğum yapan ikinci seçilmiş lider olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ