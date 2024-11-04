YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı her yıl TÜİK'in Kasım ayının ilk haftasında açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oluyor.

Her yıl sene sonunda netleşen Yeniden Belirleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı ayına göre ÜFE'de kaydedilen ortalama fiyat artış oranını ifade eden bir veridir ve yeni senede uygulanacak pek çok vergi, ceza ve harç kalemi Yeniden Değerleme Oranı üzerinden belirleniyor.