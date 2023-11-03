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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yeniden değerleme oranı ne kadar oldu? 2024 yeniden değerleme oranı yüzde kaç oldu? Yeni MTV, trafik cezası, ehliyet ve telefon harcı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Yeniden değerleme oranı ne kadar ve yüzde kaç oldu? İşte yeni vergi, harç ve cezalar

        TÜİK tarafından gün itibariyle açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2024 yeniden değerleme oranı da belli oldu. Söz konusu oranın yüzde 58.46 olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar; hangi verginin ne kadar olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuya dair tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:04
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        1

        2024 yılı itibariyle geçerli olacak birçok fiyat düzenlemesini belirleyen yeniden değerleme oranı açıklandı. Konuya ilişkin vatandaşlar; yeni yıldaki vergi, harç ve cezaların ne kadar olduğuna dair araştırmalar yapıyor. İşte, yeniden değerleme oranı ile son durum...

        2

        İŞTE YENİ YILIN VERGİ, HARÇ VE CEZALARI

        Yeni yılda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 347 liraya, en yüksek 160 bin 285 liraya yükselecek.

        PASAPORT HARCI

        Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

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        EHLİYET HARÇLARI NE OLACAK?

        Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

        TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

        Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

        Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

        Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

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        TELEFON HARCINDA DA ARTIŞ OLACAK

        2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

        Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.

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        YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

        Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı her yıl TÜİK'in Kasım ayının ilk haftasında açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oluyor.

        Her yıl sene sonunda netleşen Yeniden Belirleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı ayına göre ÜFE'de kaydedilen ortalama fiyat artış oranını ifade eden bir veridir ve yeni senede uygulanacak pek çok vergi, ceza ve harç kalemi Yeniden Değerleme Oranı üzerinden belirleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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