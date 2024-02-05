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        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladı

        Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladı

        31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kala partilerin adayları netleşmeye başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi (YRP) 80 belediye başkan adayını belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 20:39 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:42
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        YRP 80 belediye başkan adayını açıkladı
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        Yeniden Refah'tan yapılan açıklama göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut oldu.

        8 il belediye başkan adayı ise şu şekilde:

        Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay, Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme, Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer, Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen, Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik, Niğde Belediye Başkan Adayı İdris Turgut, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren.

        İşte adayların tam listesi:

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