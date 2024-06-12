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        Haberler Gündem Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü

        Başkent Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:21
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        Erbakan, Sinan Ateş'in eşiyle görüştü
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

        PARTİNİN SOSYAL MEDYASINDAN AÇIKLAMA

        Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti." ifadelerine yer verildi.

        Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama
        Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama
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