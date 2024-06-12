Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüştü
Başkent Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü
Giriş: 12.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:21
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.
PARTİNİN SOSYAL MEDYASINDAN AÇIKLAMA
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti." ifadelerine yer verildi.
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