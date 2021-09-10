Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündemi değerlendirdi

AA

Erbakan, parti genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, "AK Parti iktidarı içinde yıllarca bulunup 'İyi olan her şey bizden, kötü olan her şey mevcut iktidardan ve orada kalanlardan' diyerek aradan sıyrılmaya çalışanların iktidara gelmesi halinde, bu ülkeye ve bu millete fayda gelmez." ifadelerini kullandı. Ayrıca rövanş alma anlayışıyla iktidara gelinirse bunun da hiçbir fayda getirmeyeceğini söyleyen Erbakan, "Mevcut iktidarın yerine katı laikçi, intikam alma hırsıyla yanıp tutuşan bir zihniyet iktidara gelirse bu ülke için de millet için de hepimiz için de bir felaket olur." diye konuştu.

- "Göç sorunu kaynağında çözülmeli"

Mülteci sorununun, dış güçlerin Orta Doğu coğrafyasını karıştırma ve kaos oluşturma planlarının bir parçası olduğunu savunan Erbakan, Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle göç dalgasından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Erbakan, mülteci krizi konusunda, başta Türkiye, İran, Pakistan olmak üzere diğer bölge ülkelerinin birlikte çalışıp kalıcı bir çözümün ortaya konması gerektiğini belirtti. Göç sorununun kaynağında çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Erbakan, "Bazı muhalif partiler, 'Bu ne biçim iş, biz gelir gelmez aynen geldikleri gibi hepsini toplayıp geri göndereceğiz.' diyorlar. Bu tabii hem uluslararası hukuk açısından uygun değil hem de insani olarak uygun değil. Siz, gelen bu masum insanları ateş çemberinin içine göz göre göre nasıl göndereceksiniz?" dedi.

Erbakan, eylül ayından itibaren parti çalışmalara hız verdiklerini, partinin üye sayısını artırmayı amaçladıklarını aktardı.