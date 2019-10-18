Yeniden Refah Partisi'nde büyük kongre heyecanı

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, resmi kuruluşun gerçekleştiği 23 Kasım 2018'de 'Milletimiz için Biz Varız' sloganıyla başlayan süreç boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışmaların büyük bir heyecanla gerçekleştirildiği ifade edildi.

YAPICI VE ÇÖZÜM ÜRETİCİ MUHALEFET ANLAYIŞI

Açıklamada, her şeye karşı olan bir muhalefet anlayışı yerine doğru işleri tebrik edip yapanlara teşekkür eden, gerek gördüğünde yapıcı eleştirilerini çözüm teklifleriyle birlikte kamuoyuna açıklayan pozitif bir muhalefet anlayışının benimsendiği vurgulandı.

'BURADA GELECEK VAR'

Birçok il ve ilçe kongrelerinin büyük bir heyecanla yapıldığının ifade edildiği açıklamada, Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 17 Kasım 2019 Pazar günü "Burada gelecek var" sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceği belirtilerek "Yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni ve adil bir dünya, herkese refah, adalet için, 'Burada gelecek var' diye haykırmak için, tüm milletimizi kongremize davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.