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Yeniden Refah Partisi'nde büyük kongre heyecanı

Liderliğini Dr. Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi, 1. Olağan Genel Kurulu'nu "Burada Gelecek Var" sloganıyla 17 Kasım tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada, resmi kuruluşun gerçekleştiği 23 Kasım 2018'de 'Milletimiz için Biz Varız' sloganıyla başlayan süreç boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki çalışmaların büyük bir heyecanla gerçekleştirildiği ifade edildi.

YAPICI VE ÇÖZÜM ÜRETİCİ MUHALEFET ANLAYIŞI
Açıklamada, her şeye karşı olan bir muhalefet anlayışı yerine doğru işleri tebrik edip yapanlara teşekkür eden, gerek gördüğünde yapıcı eleştirilerini çözüm teklifleriyle birlikte kamuoyuna açıklayan pozitif bir muhalefet anlayışının benimsendiği vurgulandı.

'BURADA GELECEK VAR'

Birçok il ve ilçe kongrelerinin büyük bir heyecanla yapıldığının ifade edildiği açıklamada, Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 17 Kasım 2019 Pazar günü "Burada gelecek var" sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceği belirtilerek "Yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni ve adil bir dünya, herkese refah, adalet için, 'Burada gelecek var' diye haykırmak için, tüm milletimizi kongremize davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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