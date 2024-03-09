Arnavutköy'de Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı. Saldırı sırasında araçta oturan şoför herhangi bir yara almazken, partinin Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey, "Bu konuda böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Bu tarz şeyler açıkçası bizim azmimizi daha da arttıracaktır" dedi.

3 EL ATEŞ EDİLDİ

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede seçim koordinasyon merkezinin açılışı için bekleyen Yeniden Refah Partisi seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın şoför tarafında bulunan camına isabet etti. Cam kırılırken, o sırada araçta oturan şoför saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Fotoğraf: DHA YENİDEN REFAH PARTİSİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDURREZZAK İLBEY OLAY YERİNE GELDİ Saldırıdan haberdar olan Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey olay yerine geldi. İlbey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görmüş olduğunuz az ilerideki irtibat büromuzda arkadaşlarımız çalışıyorlardı, bir hazırlık içerisindeydiler. Burada da araçlarımızı normal rutin park etmişlerdi. Şoför arkadaşımız koltukta oturuyordu. 3 el ateş edildi. O esnada ön cam çatlamış. Tabi biz açıkçası şudur budur, şu parti yaptı diyemiyoruz. Ancak bunu kabul etmediğimizi, adil bir seçim yarışı olması gerektiğini vurguluyoruz."

REKLAM Fotoğraf: DHA "Biz her şeyden önce Yeniden Refah Partisi olarak hakka hukuka riayet eden, bütün kurallara riayet eden bir siyasi partiyiz. Genel başkanımızdan tutun üyemize kadar hepimiz kurallara riayet ediyoruz. Bu konuda böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Bu tarz şeyler açıkçası bizim azmimizi daha da arttıracaktır. Sevindiğimiz taraf şoför arkadaşımızın Allah'tan herhangi bir zarar görmeden atlatması. Tekrar sizin aracılığınızla bu tarz saldırıları kınıyoruz. Önümüzde 21-22 gün bir süre var. İnşallah bu tarz saldırılar olmadan mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.