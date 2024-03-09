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        Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı

        İstanbul Arnavutköy'de saat 17.00 sıralarında Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla 3 el ateş edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:29 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:46
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        YRP'nin seçim aracına ateş açıldı
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        Arnavutköy'de Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı. Saldırı sırasında araçta oturan şoför herhangi bir yara almazken, partinin Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey, "Bu konuda böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Bu tarz şeyler açıkçası bizim azmimizi daha da arttıracaktır" dedi.

        3 EL ATEŞ EDİLDİ

        Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede seçim koordinasyon merkezinin açılışı için bekleyen Yeniden Refah Partisi seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri aracın şoför tarafında bulunan camına isabet etti. Cam kırılırken, o sırada araçta oturan şoför saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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        Fotoğraf: DHA

        YENİDEN REFAH PARTİSİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDURREZZAK İLBEY OLAY YERİNE GELDİ

        Saldırıdan haberdar olan Yeniden Refah Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey olay yerine geldi. İlbey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görmüş olduğunuz az ilerideki irtibat büromuzda arkadaşlarımız çalışıyorlardı, bir hazırlık içerisindeydiler. Burada da araçlarımızı normal rutin park etmişlerdi. Şoför arkadaşımız koltukta oturuyordu. 3 el ateş edildi. O esnada ön cam çatlamış. Tabi biz açıkçası şudur budur, şu parti yaptı diyemiyoruz. Ancak bunu kabul etmediğimizi, adil bir seçim yarışı olması gerektiğini vurguluyoruz."

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        Fotoğraf: DHA

        "Biz her şeyden önce Yeniden Refah Partisi olarak hakka hukuka riayet eden, bütün kurallara riayet eden bir siyasi partiyiz. Genel başkanımızdan tutun üyemize kadar hepimiz kurallara riayet ediyoruz. Bu konuda böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Bu tarz şeyler açıkçası bizim azmimizi daha da arttıracaktır. Sevindiğimiz taraf şoför arkadaşımızın Allah'tan herhangi bir zarar görmeden atlatması. Tekrar sizin aracılığınızla bu tarz saldırıları kınıyoruz. Önümüzde 21-22 gün bir süre var. İnşallah bu tarz saldırılar olmadan mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

        "HEPİMİZ İNSANIZ KINIYORUZ"

        Saldırı sırasında araçta oturan şoför Levent Selçuk, olayın seçim koordinasyon merkezi açılışı için beklediği sırada gerçekleştiğini belirterek, "Gün içinde seçim dolayısıyla dolaşıyorduk. Başkanımızdan anons geldi. Açılış için bu bölgeye geldik. Namaz saati oldu. Arabanın içindeydim. Önce bir sol tarafa doğru silah sesi geldi. Sonra ön cama doğru geldi, ne olduğunu anlayana kadar sol cama benim bulunduğum tarafa doğru bir mermi daha geldi. İndim, karşı bölgeden bir kişinin kaçtığını gördüm. Tabi tam seçemedim. Tabii ki bu çok çirkin bir olay. Yazıktır, hepimiz insanız kınıyoruz. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. 3 el sıktı yan tarafa, ön tarafa ve benim olduğum şoför mahaline doğru ateş edildi. Hatta cam kırılınca bana da camlar geldi ama Allah'tan kurtardık, bir şey olmadı" dedi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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